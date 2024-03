John Travolta: il nuovo film dopo il disastro di Sanremo è già uno scult assicurato

Dopo le critiche ricevute per Sanremo 2024, l'attore John Travolta non farà granché per provare a risollevare le sorti della propria carriera, dato che sarà protagonista di un altro action di serie c distribuito direttamente in vod, l'ennesimo degli ultimi anni.

Intitolato Cash Out, il film - che potete scoprire nel trailer ufficiale disponibile nel player in calce all'articolo - lo vede interpretare un ladro in pensione che viene trascinato di nuovo alla sua vecchia vita per un'altra rapina ad alto rischio: uscirà dal 26 aprile su VOD negli USA, e molto probabilmente in Italia debutterà tra qualche tempo in streaming o in tv.

Nel 2016 la carriera di John Travolta sembrava tornata ai fasti di un tempo grazie alla fantastica interpretazione nei panni dell'avvocato di OJ Simpson Robert Shapiro nell'acclamata serie tv The People v O.J. Simpson: American Crime Story, e nello stesso anno aveva recitato anche nel grande western pulp In A Valley of Violence di Ti West al fianco a Ethan Hawke, ma questi ultimi sette anni non sono stati molto favorevoli alla star: i tempi di Blow Out, Pulp Fiction e Face/Off sembrano andati per sempre, ma speriamo che le voci secondo cui Quentin Tarantino lo avrebbe scelto per The Movie Critic siano vere.

