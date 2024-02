John Travolta criticatissimo per Sanremo:'Come buttare via una carriera'

John Travolta è stato il primo super ospite internazionale della 74ma edizione del Festival di Sanremo. La star di Hollywood era alla sua seconda partecipazione sanremese dopo quella del 2006, nell'edizione condotta da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello, con la quale fu protagonista di una simpatica gag.

Per John Travolta stato sicuramente peggiore il responso del pubblico sul suo secondo avvento all'Ariston. All'inizio un breve dialogo con Giorgia sul palco, durante il quale ha ricordato la sua passione per il cinema di Fellini:"A 5 anni La strada mi cambiò la vita. Quando Giulietta Masina muore io chiesi a papà 'perché sta morendo?', e lui rispose 'È morta perché le hanno spezzato il cuore'. Mi sentii perso. Una persona può morire perché il suo cuore si spezza per amore. Lì sono cambiato per sempre perché ho pensato 'Non voglio spezzare il cuore a nessuno'".



In seguito sul palco è arrivato Amadeus, con il quale è iniziato un altro breve dialogo sulle cinque conduzioni del Festival da parte del presentatore ravennate e successivamente un paio di balletti improvvisati sulle note di alcune delle hit della carriera cinematografica di Travolta come le musiche Grease e Pulp Fiction. La parte maggiormente criticata è stata in realtà quella all'esterno dell'Ariston, con l'ingresso di Fiorello che ha pensato bene di coinvolgere Travolta (e Amadeus) in un surreale ballo del qua qua, con l'attore americano visibilmente poco a suo agio nella situazione.



Il video è immediatamente diventato virale e ha generato aspre critiche per il modo in cui è stato gestito un ospite di quel calibro. Critiche che non hanno risparmiato nemmeno l'attore, reo di aver acconsentito a partecipare ad una gag di tale livello.

