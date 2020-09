John Travolta balla con la figlia in memoria di Kelly Preston e i fan si commuovono

John Travolta sembra più che mai intenzionato ad onorare la memoria della moglie Kelly Preston, tragicamente scomparsa lo scorso 12 luglio dopo una battaglia contro il cancro al seno durata due anni: uno degli ultimi post social dell'attore sembra dunque essere nient'altro che una nuova dichiarazione d'amore a Preston e al suo ricordo.

Sul proprio account Instagram, infatti, Travolta si è mostrato nel bel mezzo di un ballo con la figlia Ella, secondogenita della coppia: un ballo, quello tra padre e figlia, atto proprio a ricordare l'attrice scomparsa che, stando alle parole della star di Gotti, amava la danza proprio come lui.

"Mia figlia Ella Travolta balla con me in memoria della mamma. Era una delle canzoni preferite di Kelly" scrive travolta nel commento al video. Immediate le reazioni di tanti fan e colleghi, accorsi in massa a dimostrare ancora una volta il proprio affetto ad un attore a cui la vita ha tolto sicuramente molto, tra la morte del figlio Jett e quella, appunto, della moglie Kelly Preston.

Lo scorso luglio Travolta aveva annunciato la morte della moglie con le seguenti parole: "Con la morte nel cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l'amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia ed io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l'hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po' di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po'. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT".