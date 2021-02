John Travolta, l'attore di Pulp Fiction compie 67 anni: i suoi ruoli più iconici

Compie oggi 67 anni il mitico John Travolta, nato il 18 febbraio del 1954 a Englewood e divenuto poi famoso in tutto il mondo praticamente nell'immediato grazie alla sua esuberante e iconica performance nei panni di Tony Manero nell'indimenticabile La febbre del sabato sera del 1977, diretto dal regista John Badham.

All'epoca del primo successo internazionale, Travolta aveva 24 anni, giovane e prestante e con un talento incommensurabile per il ballo, tant'è che proprio La febbre del sabato sera gli fece ottenere proprio nel 1977 l'altro suo iconico ruolo di Danny Zuko nel musical Grease di Randal Kleiser, classico e insieme cult del cinema di genere.



Dieci anni dopo la mania Grease, Travolta si dedicò a ruoli in commedie romantiche e per la famiglia, tra cui i due Senti chi parla di Amy Heckerling, dove vestì i panni di James Ubriacco al fianco di Kristy Alley nel ruolo di Mollie Jensen. Ormai consacrato e anzi, persino messo un po' da parte dai big di Hollywood, a Travolta venne concessa redenzione e nuova visibilità da Quentin Tarantino nel 1994, quando venne scelto per la parte - anche questa super iconica - di Vincent Vega nello straordinario Pulp Fiction, ottenendo la sua performance la seconda nomination agli Oscar (la prima per La febbre del sabato sera).



Poi Get Shorty, Face/Off di John Woo, La sottile linea rossa, l'esuberante Hairspray. Sperando che possa tornare presto con un nuovo e straordinario ruolo sul grande (o piccolo) schermo.