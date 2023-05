John Rhys Davies compie 79 anni: 'Ho adorato Gimli, per Barbalbero mi svegliavo la notte'

A John Rhys Davies i fan de Il Signore degli Anelli non possono non voler bene: l'attore, che oggi spegne ben 79 candeline, ha infatti dato volto tanto all'iconico Gimli quanto al saggio e al tempo stesso temibilissimo Barbalbero, vivendo però due esperienze diametralmente opposte in termini di approccio al personaggio.

Per Gimli, che difficilmente farà parte dei nuovi film de Il Signore degli Anelli voluti da Warner, Davies riuscì infatti a trovare la sua via per il cuore del personaggio senza sforzo alcuno, trattandosi di una sorta di suo alter-ego; per Barbalbero, invece, la situazione fu decisamente più stressante, almeno stando alle parole dell'attore.

"Ho amato Gimli. Mi sono divertito un sacco ad interpretarlo. Inoltre sono molto simile a quel piccolo nano scozzese. Anche se io non sono così basso, anzi, nella Compagnia ero il più alto. Girare alcune scene è stata dura, dovevo stare tutto il tempo in ginocchio. Barbalbero invece è uno dei pochi ruoli per cui mi alzavo sudato di notte, perché non riuscivo a trovare il modo giusto per rappresentarlo. È stata la parte più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera. Come diavolo fai a doppiare qualcosa che non ha polmoni?" ebbe a dire Davies qualche tempo fa. Cosa ne dite? Missione compiuta? Diteci la vostra nei commenti!