John C. Reilly è Babbo Natale nel nuovo corto di Luca Guadagnino per Zara: il video

Per la campagna pubblicitaria natalizia di Zara, Luca Guadagnino ha probabilmente avuto carta bianca dal brand spagnolo di abbigliamento, e ha così realizzato un cortometraggio di 47 minuti con protagonista John C. Reilly nel ruolo di Babbo Natale, impreziosito anche dalla colonna sonora di Alberto Iglesias, compositore dei film di Almodóvar.

Intitolato O Night Divine, il cortometraggio è visibile anche all'interno della notizia. Il regista di Chiamami col tuo nome mette in scena, tra le altre cose, John C. Reilly che canta in italiano Santa Lucia per una bambina, Alex Wolff nel ruolo di un musicista di strada, la modella e regista Hailey Gates, vista anche in Diamanti Grezzi e Twin Peaks, e un cast composto da Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park, Samia Benazzouz, Shi Yang Shi e Chloe Park.

Qualche settimana fa John C. Reilly ha elogiato Alana Haim per Licorice Pizza, dopo aver visto in anteprima il nuovo film del suo amico Paul Thomas Anderson. Gli ultimi lavori di Luca Guadagnino sono invece stati la serie HBO We Are Who We Are e un altro cortometraggio, Fiori, fiori, fiori! Nel suo prossimo film, Bones and All, tornerà a lavorare con Timothée Chalamet, che ha lanciato in Chiamami col tuo nome.

