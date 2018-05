John Rambo sta per tornare: il poster e la data d'uscita ufficiale del film con Stallone

Sylvester Stallone ha confermato che Rambo 5 è in fase di lavorazione e il primo teaser poster rilasciato sui social dall'attore rivela che il film uscirà nell'autunno 2019. Le voci circolano ormai da diverso tempo, anche se il brutto impatto che ha avuto il quarto film non ha di certo stimolato gli studios a proporre un quinto capitolo.

Al momento il primo film del franchise è quello che ha fatto registrare il più alto incasso, con 113 milioni di dollari a fronte di un budget di 50.

Sylvester Stallone riprenderà uno dei ruoli più iconici della sua carriera insieme a Rocky Balboa, ovvero John Rambo. Al momento non è stato ancora annunciato se Sly sarà anche alla regia del film. La sceneggiatura vedrebbe Rambo salvare la figlia di un amico, combattendo contro uno dei cartelli più violenti del Messico.

La trama non è stata ancora confermata mentre il primo teaser poster del film è in mostra al Festival di Cannes. Stallone ha condiviso su Instagram il poster, con la didascalia 'Qualcosa di malvagio sta venendo da questa parte'.

Dopo il passo falso del quarto film, c'è molta curiosità intorno a questo nuovo progetto che vede coinvolto Sylvester Stallone. John Rambo sta davvero per tornare.