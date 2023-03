John Owen Lowe sui figli di papà: 'Se non ti senti grato, allora sei nel torto'

John Owen, figlio del celebre Rob Lowe (conosciuto per Volano coltelli, Monster Trucks e The Grinder e molti altri progetti), si è inserito nel flusso di discorsi inerenti i figli di papà: il giovane attore, infatti, ritiene che parlarne sia non soltanto concesso, ma anche "davvero importante".

Così ha dichiarato John in un'intervista a TheWrap: "Penso che dovrebbe essere riconosciuto, il privilegio è insito nell'industria dell'intrattenimento, così come in molte altre. Riguarda la vita più in generale". Ha inoltre aggiunto: "Penso che coloro che vengono reputati in questo modo debbano perlomeno esserne consapevoli, così da avere una parvenza di comprensione o sana interpretazione della realtà dei fatti. Per tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione, poi, spero davvero che provino gratitudine, una sensazione davvero fondamentale. Se non sei grato, allora stai commettendo qualcosa di sbagliato". Le sue parole ci rimandano a quelle di O'Shea Jackson, che non prova "nessuna vergogna" per essere figlio di papà.

Basti pensare alle infinite conoscenze che una posizione simile garantisce: "Sono fortunato, perché crescendo attorno al successo, e all'interno di esso, ho imparato fin da piccolo cosa significasse esprimere gratitudine, e anche fare del mio meglio per rimanere con i piedi per terra, nel tentativo di spingere le persone intorno a me a mantenere la medesima umiltà". Classe '95, John Owen Lowe viene ricordato per The Grinder, The Lowe Files e Unstable, mentre si è laureato in tecnologie scientifiche alla Standford University nel 2018. Al riguardo, ecco il trailer di Unstable, comedy Netflix padre-figlio con Rob Lowe.

E voi cosa ne pensate? Le parole di Lowe sono sensate, o basate su una visione troppo disincantata sull'industria cinematografica?