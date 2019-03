John Malkovich con Scoot McNairy e Alex Wolff nel thriller The Line

John Malkovich sarà tra le star del thriller The Line, insieme a Scoot McNairy e al giovane astro nascente di Hereditary, Alex Wolff. Il film è il primo lungometraggio diretto da Ethan Berger e comprende anche Jessica Barden e Lewis Pullman nel cast. La star de Le relazioni pericolose è il nome di spicco del film che tra poco entrerà in produzione.

The Line è co-sceneggiato da Ethan Berger e Alex Russek ed è ambientato in un college dove alcuni studenti affrontano l'esperienza in maniera tutt'altro che formativa, vivendo una quotidianità sregolata senza aver paura delle conseguenze.



Alex Wolff ha parlato del film in questi termini:"The Line sarà un ritratto profondamente sfumato di un giovane che viene risucchiato in questa realtà apparentemente affascinante, turbolenta e familiare. Il doloro bisogno d'approvazione, amore ed educazione, che ti permette di guardare il mondo, quello che per un giovane sembra utopia. E un orribile incidente può trasformare quel mondo in un incubo".



John Malkovich ha recitato ultimamente nel ruolo del giudice Edward D. Cowart in Ted Bundy - Fascino criminale, al fianco di Zac Efron nei panni del celebre serial killer Ted Bundy. Alex Wolff, dopo il successo nell'horror Hereditary, e in Jumanji - Benvenuti nella giungla, torna a lavorare in un progetto cinematografico importante.

Scoot McNairy è tra i numerosi interpreti di C'era una volta a Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino.