John Malkovich rinuncia all'Inferno a teatro: 'Il linguaggio di Dante è troppo difficile'

Il prossimo dicembre John Malkovich avrebbe dovuto portare in scena l'Inferno di Dante al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tuttavia, l'attore ha ora annunciato di voler abbandonare abbandonare lo spettacolo.

L'attore di grandi film come Essere John Malkovich di Spike Jonze ma anche note serie tv come The New Pope di Paolo Sorrentino aveva deciso di omaggiare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con uno spettacolo teatrale dedicato all'Inferno, che sarebbe dovuto andare in scena nella celebre location milanese.

Grazie anche al lavoro del celebre direttore artistico Massimo Mercelli e del compositore Gabriel Prokofiev, e avvalorandosi della collaborazione della Dante’s Society of London per le traduzioni dei testi, John Malkovich’s Inferno avrebbe intrattenuto gli spettatori il 3 dicembre 2021.

Avrebbe perché, come dichiarato ai microfoni di Repubblica (via Il Secolo), Malkovich ha deciso di non proseguire oltre con il progetto.

"Lo spettacolo penso sia fatto molto bene. Lavoro spesso con musicisti classici su questo tipo di pièce ibride, una sorta di teatro, opera, teatro da camera, mi piacciono. Ma dopo aver letto e studiato l’adattamento da Dante sono giunto alla conclusione, anche se so che Roberto Benigni lo ha portato con successo a teatro, che il linguaggio di Dante sia troppo denso e difficile per un orecchio moderno" ha spiegato l'attore.

"Stavolta non ho trovato il modo di rendere quel linguaggio con chiarezza regalando il giusto impatto emotivo. Soprattutto pensando allo spettacolo in inglese in Italia, sapendo che la comprensione sarebbe complicata, semplicemente perché non so nemmeno se il mio inglese sia all’altezza di un testo così denso. È un progetto fantastico, ma ho deciso di non realizzarlo perché non sono sicuro di come risulterebbe nel contesto teatrale” ha aggiunto poi, concludendo “Ho fatto pièce con testi densi... Penso a Report on the blind da Ernesto Sabato. Stavolta ho pensato che non sono capace e non lo farò. È troppo difficile, senza elementi visivi, diciamo così".