John Logan adatterà per Leonardo DiCaprio il romanzo su da Vinci scritto da Isaacson

Il visionario, l’uomo dalla genialità sfaccettata nato all’inizio della seconda metà del XV secolo, potrebbe presto arrivare sul grande schermo in un biopic adattato dallo sceneggiatore statunitense John Logan dalle pagine del libro scritto dal giornalista e biografo

Dopo Revenant – Redivivo del regista Alejandro G. Iñárritu, film che ha permesso a Leonardo DiCaprio di vincere l’ambita statuetta d’oro degli Oscar, l’attore sta già pianificando una serie di progetti che lo vedranno impegnato nei prossimi anni. Tra questi c’è l’opera di Quentin Tarantino con Margot Robbie ambientata durante gli efferati omicidi perpetrati da Charles Manson, le nuove collaborazioni con Martin Scorsese in cui DiCaprio dovrebbe interpretare il presidente Theodore Roosevelt e un personaggio non meglio precisato in Killers of the Flower Moon, ed, infine, una pellicola intitolata The Black Hand in cui il premio Oscar sarà il poliziotto di origini italiane Joe Petrosino.

All’interno di questa ricca carrellata di impegni lavorativi pare si insinui anche questo nuovo progetto sulla figura di Leonardo da Vinci che parte dall’opera scritta da Isaacson. La Paramount Pictures a tal proposito avrebbe ingaggiato lo sceneggiatore John Logan (Il Gladiatore) per l’adattamento sul grande schermo. L’autore ha già lavorato in passato in un film recitato da DiCaprio, ossia The Aviator con Cate Blanchett, Kate Beckinsale, John C. Reilly, Jude Law ed Alec Baldwin.

Il lungometraggio sarà prodotto dalla Appian Way Productions, compagnia di produzione fondata dallo stesso DiCaprio.

Interessante è anche l’aneddoto che spiegherebbe il perché la madre dell’attore statunitense abbia deciso di dargli questo nome. Pare infatti che la donna, nel periodo in cui era in stato di gravidanza, avesse sentito il primo calcio del bambino nel proprio grembo nel momento in cui si trovava ad osservare un dipinto del celebre artista italiano nel corso di una visita presso un museo qui in Italia.

Voi cosa ne pensate? Credete che Leonardo DiCaprio sia il volto giusto per riportare in vita il da Vinci sul grande schermo? Ditecelo nei commenti!