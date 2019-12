John Lithgow è stato vicinissimo al ruolo di Hannibal ne Il Silenzio degli Innocenti

L'interpretazione di Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter ne Il Silenzio degli Innocenti (1991) è ancora ben scolpita nell'immaginario collettivo e il personaggio continua a essere tra i villain più inquietanti di tutti i tempi. Eppure, come sarebbe stato senza Hopkins?

In passato è stato rivelato che Al Pacino e Robert De Niro furono in lizza per il ruolo, così come Dustin Hoffman, ma ora è emerso che chi si è avvicinato di più alla parte è stato John Lithgow, il quale ha rivelato che per poco non ha interpretato il celebre cannibale e che di fatto era la seconda scelta nel caso Hopkins avesse rifiutato l'offerta. Quest'ultimo, infatti era già impegnato su un altro set e dunque la sua presenza era tutt'altro che scontata.



"Se Anthony Hopkins avesse detto di no, sarebbero venuti subito da me", ha dichiarato Lithgow. "Ho anche incontrato il regista Jonathan Demme che mi disse 'questa mattina abbiamo offerto la parte ad Anthony Hopkins' e io gli risposi 'allora cosa ci faccio qui?' Ho incrociato le dita perché rifiutasse l'offerta, ma non l'ha fatto. D'altra parte, non penso che avrei potuto far bene come Anthony Hopkins... Sarei stato molto più alto, questa è la differenza più grande".

Anche se non è riuscito a essere Hannibal Lecter, negli anni successivi Lithgow si è distinto nella parte del serial killer Arthur Mitchell, conosciuto anche come Trinity Killer, in quella che forse è la stagione migliore di Dexter. Pensate che sarebbe riuscito a offrire una prova altrettanto buona, nel caso fosse stato lui Hannibal?