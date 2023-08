John Lennon, in arrivo il biopic sul cantante dei Beatles? Ecco chi lo dirigerà

Voci che sono sempre più insistenti ma che continuano ad essere voci. Sarebbe stato scelto il regista perfetto per dirigere il tanto atteso biopic su John Lennon. La pellicola, che originariamente era stata progettata come un film su Lennon e Yoko Ono, ha avviato le prime casting call.

Il film su Lennon è in corso di sviluppo da diversi anni ma sembra che solo ora si sia dato il via definitivo alla lavorazione del progetto. La pellicola, che si concentrerà sul periodo immediatamente successivo allo scioglimento dei Beatles, analizzerà la relazione tra Lennon e la Ono in uno dei periodi più difficili della loro vita. La Ono ha avuto, ovviamente, un ruolo da consulente e come produttore. Al momento sembra che il regista assegnato sia Craig Gillespie, arrivato al grande pubblico grazie al suo lavoro in I, Tonya.

L'avvicinamento del regista al progetto ha alzato in maniera considerevole il budget della produzione. Il regista ha infatti lavorato in tantissime pellicole ad altissimo budget tutte prodotte dalla Disney. Oltre a Crudelia, il film di prossima uscita Dumb Money e I, Tonya, il regista è stato tra i creatori di Pam e Tommy, serie tv biopic sulla nascita della relazione e sul divorzio di Pamela Anderson e Tommy Lee.

L'Universal ha avviato la preparazione della pellicola su John Lennon e Yoko Ono già nel 2018. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!