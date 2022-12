John Leguizamo di nuovo sui bianchi nei ruoli latini: stavolta ce l'ha con Al Pacino...

Ricordate quando, qualche mese fa, John Leguizamo ha attaccato la scelta di scritturare James Franco nei panni di Fidel Castro. Da lì ne è nata una crociata sull'assegnazione di ruoli latini ad attori bianchi. E ora tocca persino a Carlito's Way, il film che lo lanciò ma per cui "non aveva senso" la scelta di Al Pacino.

Anno di affermazione ma anche di clamorosi (s)cult, per John Leguizamo, il 1993. Era Luigi in quel fallimento incredibile che fu il primo adattamento di Super Mario Bros. Ma interpretò anche un ruolo, non quello da protagonista, nello storico Carlito’s Way di Brian De Palma. E dopo e le critiche mosse al casting di James Franco in Alina of Cuba, in quanto attore non latino scelto per interpretare il ruolo di Fidel Castro, Leguizamo sembra aver dispensato critiche un po’ a tutta Hollywood su questa cosa. Ma in particolare a titoli che l’hanno riguardato direttamente...

Di recente ha attaccato il doppiaggio del nuovo Super Mario Bros. con Chris Pratt, ma in quel caso c’era più da aspettarselo in quanto remake di qualcosa cui lui aveva preso parte in passato. Ora invece non attacca il remake, ma proprio il film che lo lanciò, Carlito’s Way. La trama la conosciamo tutti: Carlito Brigante, criminale portoricano, viene trascinato di nuovo nella malavita dei sobborghi. Al suo fianco il gangster emergente Benny Blanco, interpretato proprio da Leguizamo.

In una nuova intervista con Insider, ha definito paradossale la scelta di Brian De Palma di scritturare tutti attori latini in ruoli latini, meno che per il protagonista andato ad Al Pacino, evidentemente non portoricano: “Sai, era una cosa dei tempi. Prima di allora aveva interpretato un cubano in Scarface. Perché sembrava avere un accento cubano/messicano. So che è un grande attore, così brillante, era il mio eroe. Ma era strano. Hai un uomo latino in una storia latina scritta da un uomo latino e il protagonista è un ragazzo bianco che finge di essere portoricano. Non mentirò, è surreale. Era surreale. Ho rifiutato la parte un paio di volte e poi alla fine ho deciso di farla”.

Leguizamo è anche tornato, con la memoria, sulle differenze di opportunità fra attori bianchi e latini: “Hollywood era strana ed è sempre stata strana. Quando andavo al college, i ragazzi bianchi ricevevano cinque audizioni al giorno e io ne facevo una ogni cinque mesi. Attore bianco, attore bianco, e poi ogni cinque mesi, attore latino per fare un assassino. Quelle erano le mie opportunità”. Per fortuna le cose stanno migliorando a Hollywood – anche se Leguizamo sembra pensare il contrario – e lui è riuscito a imporsi come uno degli attori latini (pochi) più famosi in circolazione. Una delle ultime parti nell’horror The Menu dal messaggio quasi comunista.