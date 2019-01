John Lasseter si scusa per le sue azioni passate al primo meeteng alla Skydance Animation

Solo alcuni giorni fa veniva annunciata la nomina dell’ex direttore creativo degli Walt Disney Animation Studios e dei Pixar Animation Studios al vertice della Skydance Animation, la nuova compagnia di animazione che ha accolto Lasseter dopo le accuse di atteggiamenti non decorosi che lo hanno travolto durante l’anno appena trascorso.

La nomina non è passata inosservata e, come già vi abbiamo riportato, in tanti si sono scagliati contro il ritorno sul palcoscenico hollywoodiano del premio Oscar. Tra i contrari non poteva non mancare il movimento di tutela degli interessi delle donne sul luogo di lavoro Time’s Up che ha duramente criticato la Skydance Media di soprassedere sui comportamenti inappropriati perpetrati da uomini potenti a danno di donne indifese.

Consapevole di quel che l’annuncio di questa notizia avrebbe comportato, Lasseter è intervenuto in giornata in quella che può essere considerata la sua prima riunione con i dipendenti della Skydance Animation. Durata all’incirca un’ora e mezza, parte del contenuto del discorso tenuto dal produttore statunitense è stato riportato dall’attendibile portale Deadline, il quale riferisce di un uomo la cui voce spesso era rotta da commozione. Davanti ad una platea di 65 presenti, si è detto pronto a cambiare rotta, trattando le donne in maniera adeguata e impegnandosi a creare un ambiente sicuro per i suoi nuovi dipendenti. Un insider ha sostenuto che l’intera sala, seppur gremita, era in perfetto silenzio durante il monologo dell’animatore, al punto che “si sarebbe sentito il rumore di uno spillo che cade”. Abbandonata la sua ordinaria camicia in stile hawaiano, Lasseter ha optato per un generico top di colore verde.

Il papà di Toy Story si è lanciato inoltre in un monologo di scuse, esprimendo profondo dispiacere e vergogna per le sue azioni passate, ammettendo chiaramente che erano indubbiamente sbagliate sotto ogni profilo. L’aver trattato le donne in modo irrispettoso è motivo di profondo rammarico per il nuovo capo della Skydance Animation e in tal senso ha promesso che continuerà a lavorare duramente ogni giorno al fine di provare di essere cambiato e di aver appreso la lezione:

“Sono risoluto nel mio impegno di costruire uno studio di animazione basato sul fondamento della parità, della sicurezza, della fiducia e del reciproco rispetto per ognuno”.

La volontà del premio Oscar sarà quella inoltre di dare sempre più nuove opportunità alle donne in cabina di regia, assicurando che proseguirà le sedute con il suo terapista per affrontare i molteplici pregiudizi inconsapevoli, un lavoro cominciato a partire dalla fine della sua esperienza negli studi di animazione della Disney. Ricordiamo che l’allontanamento forzato dalla Casa di Topolino è avvenuto nel 2018 a seguito delle accuse di indesiderati contatti fisici mosse da alcune dipendenti contro l’uomo.

Lasseter ha anche risposto a delle domande rivoltegli in larga parte dalle impiegate più giovani della squadra di animazione, specie su quello che sarà il suo comportamento d’ora in poi nella carica affidatagli dal CEO della Skydance, David Ellison.

Per John Lasseter, dunque, sembra aprirsi un nuovo capitolo, non solo lavorativo, già a partire da questo mese presso la città di Los Angeles.