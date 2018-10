John Lasseter potrebbe lavorare all'adattamento cinematografico di Miraculous?

L'allontanamento (per comportamenti inappropriati) di John Lasseter dalla Disney Animation e dalla Pixar, potrebbe essere la fortuna di qualcun'altro. Una situazione analoga, se vogliamo, a quanto sta succedendo ad Hollywood con il filmaker James Gunn.

Però, a differenza della notizia su James Gunn, quella su John Lasseter è soltanto una pura speculazione basata su una foto Instagram apparse, in queste ore sui social. La foto è stata scattata da Jeremy Zag, fondatore dello studio d'animazione Zag, in cui, oltre a Lasseter, è presente Skip Brittenham. La Zag è la casa di produzione dietro la serie d'animazione di successo degli ultimi anni, Miraculous che, stando alle ultime notizie, potrebbe diventare un film per il grande schermo grazie alla SkyDance.

E' chiaro che, da questa foto, sono nate molte speculazioni: che l'ex capo della Pixar e della Disney Animation possa collaborare con la Zag a qualche nuovo film? E magari proprio l'adattamento cinematografico di Miraculous? Per ora, ripetiamo, il tutto è una speculazione e niente di più ma cercheremo di tenervi aggiornati sulle novità future.

La serie originale di Miraculous è stata lanciata nel 2015 ad opera di Jeremy Zag. Ambientata a Parigi, è incentrata su due supereroi di nome Lady Bug e Chat Noir che proteggono la città.