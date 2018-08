John Landis ricorda Aretha Franklin nella famosa scena dei Blues Brothers

Nella giornata di ieri è venuta a mancare Aretha Franklin. La Queen of Soul, com'era stata soprannominata, è deceduta in seguito a una lunga malattia. Il regista di The Blues Brothers, John Landis, ha voluto ricordare la cantante raccontando la famosa scena ambientata nel diner americano.

Nella sequenza in questione la Franklin eseguiva la splendida "Think" ballando in compagnia dei Fratelli Blues, in quello che è diventato uno dei momenti più iconici del capolavoro di Landis. Oh Freedom!

"L'abbiamo girata nel 1979. La carriera di Aretha in quel momento era un po' ferma, quindi era entusiasta di partecipare al film. Siamo stati fortunati, abbiamo scritto la scena del diner per lei - saremmo stati nei guai se avesse rifiutato. Però ha voluto cambiare la canzone, voleva cantare "Respect" al posto di "Think". Noi però avevamo messo "Think" nella sceneggiatura, con dialoghi che avrebbero portato alla canzone e mandato avanti la trama del film. Perciò non volevamo cambiarla.

Aretha ha acconsentito, ma dopo aver ascoltato la traccia ha detto 'Vorrei cambiare il piano'. Io le ho risposto 'Certamente, chi vorresti che lo facesse?' Lei ha detto 'Ci penso io'. Così si è seduta al piano, e con noi ad ascoltarla ha iniziato a suonare e cantare. Era molto più sentimentale.

Non la ricordo come una diva o cose del genere. Non era molto soddisfatta del costume da cameriera - nel sequel l'abbiamo vestita con una pelliccia Chanel, il che l'ha resa molto più felice - ma in realtà era un vero soldato. Le uniche lamentele di Aretha riguardavano la sincronizzazione del labiale. Come molti grandi artisti non cantava mai una canzone allo stesso modo, quindi abbiamo avuto problemi a far combaciare l'audio con le sue labbra. Ma alla fine è riuscita a gestirlo. Sono sicuro che sarebbe stata un'attrice meravigliosa anche se ha finito per partecipare a soli due film in tutta la sua carriera. Entrambi film dei Blues Brothers."

In quasi sessant'anni di carriera, la Regina del Soul ha collezionato 18 Grammy e venduto oltre 75 milioni di dischi. Nel 1987 è diventata la prima donna a far parte della Rock and Roll Hall of Fame.