John Landis attacca lo streaming:'L'industria cinematografica è nel caos'

Nel corso del recente Taormina Film Festival, il regista americano John Landis è stato intervistato da Deadline e ha attaccato duramente Hollywood, soprattutto dopo le difficoltà dell'industria cinematografica americana in seguito allo sciopero degli sceneggiatori e agli strascichi lasciati dalla pandemia di COVID-19.

"Sapete che è la prima volta nella storia di Hollywood in cui Directors Guild, Writers Guild e l'IA sono tutte unite? L'industria cinematografica è nel caos e spero che il pubblico torni nei cinema" ha dichiarato Landis.



Il regista di Animal House ha proseguito:"Il sentimento è di dolore per lo stato patetico in cui si trova l'industria. Tra lo streaming e la pandemia è stato come un paletto nel cuore. Fa davvero male al business e continua a farlo. E ora c'è lo sciopero. Gli streamer sono davvero i cattivi".



Al momento la Writers Guild è ancora in sciopero in attesa di un accordo sui salari, mentre Directors Guild ha raggiunto un accordo con l'AMPTP per evitare uno sciopero e le trattative contrattuali SAG sono ancora in corso.



John Landis non apprezza particolarmente lo streaming:"I film devono essere visti in una grande casa, al cinema, in un grande teatro, su un grande schermo, con un buon suono e quante più persone possibili perché è un'esperienza comune". John Landis ha confermato di essere impegnato nella lavorazione di uno spettacolo a Broadway, oltre a due lungometraggi e una serie tv in cantiere.



Intanto ieri si sono festeggiati i 35 anni dall'uscita di Una poltrona per due e Dan Aykroyd ha dichiarato che non accetterebbe la blackface a causa del cambiamento della consapevolezza e della sensibilità comune.