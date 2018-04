John Krasinski vorrebbe interpretare Mr. Fantastic per i Marvel Studios

L'attoreha già provato a fare il supereroe. Tra il 2009 ed il 2010, era tra i finalisti per il ruolo di, parte poi affidata a. Ma Krasinski non ha mai abbandonato il suo sogno nel cassetto.

Intervistato a riguardo, l'attore ha svelato di essere pronto ad interpretare Reed Richards/Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro in un nuovo reboot che potrebbe nascere dall'acquisizione della Fox da parte della Disney, che porterebbe il quartetto ad essere integrato all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Krasinski, negli ultimi mesi, è la scelta numero uno dei fan per la parte e gli appassionati vorrebbero vederlo al fianco di sua moglie nella realtà, Emily Blunt, che gli appassionati immaginano come Donna Invisibile.

"Oh sì, i Fantastici Quattro! Mi piacerebbe! Voglio ancora diventare un supereroe" spiega l'attore nell'intervista "Non ho letto fumetti da ragazzino, non tanti almeno, ne ho letti un paio, ma sono un grande fan dei supereroi e quindi mi piacerebbe interpretarne uno. Molti sono già stati presi ma quelli che sono ancora liberi... si, sono aperto all'idea. E si, adoro lavorare con Emily dunque qualsiasi occasione per me andrebbe bene".

Mr. Fantastic è già stato interpretato da Ioan Gruffudd nei primi due tentativi di Tim Story e, successivamente, da Miles Teller nel super-flop del 2015 di Josh Trank.