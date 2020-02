John Krasinski vorrebbe dirigere un film Marvel dopo A Quiet Place 2

A Quiet Place 2 è una delle uscite più attese di questa stagione cinematografica in corso: al film spetterà il compito di bissare il successo del primo capitolo uscito nel 2018 e arrivato anche a un passo dalla vittoria di un meritato Oscar per il Miglior montaggio sonoro. Krasinski però guarda già oltre, precisamente al Marvel Cinematic Universe.

Il regista, in realtà, aveva già messo gli occhi sull'universo cinematografico targato Disney alcuni mesi fa, quando si era proposto come nuovo Mr. Fantastic del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, però, le mire di Krasinski non sono indirizzate soltanto ad un ruolo davanti alla macchina da presa.

L'attore e marito di Emily Blunt si è infatti detto interessato anche alla regia di un film del Marvel Cinematic Universe, se dovesse venir fuori una storia interessante da raccontare: "Se saltasse fuori un film Marvel ci penserei, ma in generale sto cercando belle storie e bei personaggi" ha spiegato Krasinski.

Chissà che, a questo punto, la cosa non possa concludersi con un film sui Fantastici 4 diretto e interpretato dal regista di A Quiet Place: Krasinski, d'altronde, ha già dimostrato di saperci fare dietro la cinepresa, e l'idea di vederlo dar volto a Mr. Fantastic non era assolutamente dispiaciuta ai fan. Una fanart, d'altronde, aveva già immaginato Krasinski come Reed Richards del Marvel Cinematic Universe.