John Krasinski in trattative con Blumhouse per dirigere un film dei Mostri della Universal

Secondo quanto riferito in queste ore da The Hollywood Reporter, la Universal Pictures sta lavorando con registi come Paul Feig, Elizabeth Banks e John Krasinski per far rinascere il franchise dei Mostri della Universal.

I nomi di Feig e Banks erano già emersi negli scorsi mesi e sono stati collegati a progetti attualmente in sviluppo (rispettivamente Dark Army e Invisible Woman), ma questa è la prima conferma ufficiale che Krasinski sia effettivamente legato all'attuale iterazione di Universal Monsters.

In precedenza si pensava che Krasinski avesse "armeggiato" con un film del franchise nel 2019, che alcuni credevano fosse un reboot di The Bride of Frankenstein. Questo progetto, in particolare, viene portato avanti dalla produttrice di Spider-Man Amy Pascal, che ha un accordo con la Universal. La Pascal ha espresso interesse a essere coinvolta in The Bride of Frankenstein, che esplorerà una nuova visione per il personaggio dei mostri della Universal, anche se al momento nulla è stato consolidato a titolo ufficiale.

Ovviamente, Krasinski ha già un franchise horror al suo attivo, con il recente A Quiet Place: Part II che espanderà il mondo da lui creato nel primo capitolo. Nonostante l'attore sceneggiatore e regista fosse inizialmente titubante all'idea di un follow-up, il suo approccio alla serie è mutato al punto che adesso sta considerando anche considerando l'idea di una trilogia.

