John Krasinski era terrorizzato quando lavorò con Emily Blunt: 'Dicevano fosse una diva'

John Krasinski non sarebbe da nessuna parte senza Emily Blunt, ma in termini meno metaforici siamo costretti ad ammettere il contrario: l'attore, infatti, era a dir poco terrorizzato all'idea di recitare insieme alla moglie sul set di A Quiet Place.

"È stato tutto molto strano, perché ero nervoso, a essere onesto" ha ricordato Krasinski. "Penso che lo fossimo entrambi. Prima di iniziare le riprese, mi ha chiesto: 'Sei nervoso?'. Le ho risposto: 'Sono terrorizzato', al che, lei: 'Oh, fantastico. Lo sono anch'io'". Infatti, "penso che sia una di quelle cose in cui le persone si chiedono perché rientrino nello stesso business, abbiano le stesse esperienze. ma in realtà non sono mai stato con lei sullo stesso set, considerando come lavorava".

Da cosa derivava un timore tanto referenziale? "Avevo sentito che era una diva" ha continuato, Penso che sia stata la più grande collaborazione della mia carriera. Non l'ho mai vista lavorare, e quando sei insieme a lei e fa quello che sa fare... be', onestamente cambia l'aria nella stanza".

In ogni caso, la pellicola sembra averne risentito positivamente (o perlomeno a non risentirne per nulla): A Quiet Place - Un posto tranquillo è uno degli horror più acclamati degli ultimi anni, con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes e un incasso di 340 millioni di dollari; inoltre, nel 2019 fu candidato al Premio Oscar come miglior montaggio sonoro e al Golden Globe come miglior colonna sonora originale. Un terzo capitolo della saga è atteso per il 2025.

Se non l'avete ancora letta, ecco la nostra recensione di A Quiet Place.