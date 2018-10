John Krasinski scriverà la sceneggiatura di A Quiet Place 2

Il The Hollywood Reporter ha confermato che John Krasinski scriverà la sceneggiatura del nuovo film di A Quiet Place, che verrà distribuito nelle sale nel 2020.

Il film sarà il sequel diretto dell'horror campione d'incassi uscito quest'anno, prodotto, scritto, diretto e interpretato da Krasinski.

Il regista ha dichiarato che, nonostante la Paramount avesse dato immediatamente la luce verde per un sequel, all'inizio la sua intenzione era quella di lasciare per non rovinare la magnifica esperienza avuta sul set con la moglie Emily Blunt, co-protagonista del film. "Dopo di che ebbi questa piccola, bella idea per un sequel, ma non pensavo che sarebbe stata accettata. Quindi dissi alla Paramount, 'va bene, andate avanti senza di me'".

Ma l'idea di Krasinski si faceva sempre più dettagliata, anche se la Paramount aveva iniziato a scegliere il nuovo regista e a vagliare nuove idee per un'altra trama: "Hanno preso in considerazione altri soggetti, hanno parlato con alcuni registi e ascoltato le loro idee. Solo che un giorno ho illustrato la mia a Drew Form [uno dei produttori, ndr] e lui mi ha detto, 'caspita, è una grande idea, perché non ci lavori un altro po' e gli dai una forma più dettagliata?' E così, eccoci qua. Scriverò io il sequel."

A Quiet Place 2 arriverà nel 2020.