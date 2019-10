John Krasinski e Ryan Reynolds insieme per la commedia fantasy Imaginary Friends

The Hollywood Reporter segnala in esclusiva che Ryan Reynolds e John Krasinski uniranno le forze per una nuova commedia fantasy intitolata Imaginary Friends.

In queste ore la Paramount si sta muovendo per acquistare i diritti del film, che sarà scritto, diretto e interpretato da Krasinski e avrà Reynolds nei panni del protagonista.

Imaginary Friends racconterà la storia di un uomo che può vedere gli amici immaginari di altre persone: la star di Deadpool Reynolds interpreterà l'uomo con questo straordinario dono, la cui missione è quella di recuperare tutti gli amici immaginari scartati dalle persone diventate adulte ed impedire loro di mettere a repentaglio il mondo intero tramite i poteri malvagi che hanno accumulato a causa del rancore provato per essere stati dimenticati.

Krasinski è diventato uno dei registi più ricercati sulla piazza dopo il successo inaspettato di A Quiet Place, horror che ha scritto, diretto, interpretato e prodotto e che proseguirà in A Quiet Place 2, le cui riprese sono terminate qualche settimana fa. Reynolds, "visto" recentemente anche in Detective Pikachu, proprio ieri si è incontrato con la dirigenza dei Marvel Studios per discutere il futuro di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe. Dal 13 dicembre l'attore potrà essere visto in Six Undergrounds, nuovo film di Michael Bay prodotto e distribuito da Netflix.

Non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Krasinski in Imaginary Friends, ma sappiamo che a novembre tornerà in quello di Jack Ryan per la seconda stagione dell'acclamata serie action di Amazon Prime. A Quiet Place 2 è attualmente previsto per il 20 maggio 2020.