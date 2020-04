John Krasinski in riunione coi Marvel Studios per nuovi progetti: riguarda i Fantastici 4?

Secondo quanto riferito nella notte, l'attore e regista John Krasinski (The Office, A Quiet Place, Jack Ryan) ha incontrato i Marvel Studios in merito a vari progetti ambientati nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo Geeks WorldWide, la compagnia di Kevin Feige ha tenuto diversi colloqui online con attori, registi e scrittori mentre Hollywood è chiusa a causa per via della pandemia di Coronavirus in corso. Stando a quanto emerso, uno di quegli incontri è stato proprio con Krasinski, anche se al momento non è chiaro se sia stato citato come protagonista di una serie TV o di un film oppure per un ruolo dietro la cinepresa (oppure per entrambi: sarebbe la prima volta in casa Marvel che un attore diventi anche regista del proprio film). Il sito, infatti, afferma che Krasinski e Marvel Studios si sono incontrati per discutere di "una moltitudine di progetti".

La star di A Quiet Place e Jack Ryan è stata associata per anni al ruolo di Reed Richards, alias Mister Fantastic dei Fantastici Quattro. Per un po' è stato soltanto tramite la passione dei fan, ma Neil corso dei mesi anche i giornalisti hanno iniziato a parlarne, soprattutto con lo stesso Krasinski, che qualche tempo fa ha dichiarato: "Penso che far parte del mondo Marvel sarebbe sorprendente, e il fatto che le persone mi prendano in considerazione per quella parte è incredibile. Sinceramente non ho avuto conversazioni ufficiali e non so nulla di ciò che sta accadendo. Sto aspettando che Kevin mi chiami!"

A quanto pare adesso Kevin ha chiamato: cosa succederà secondo voi?

Ricordiamo che anche Meghan Markle vuole un ruolo nei film Marvel, e anche la moglie di Krasinski, Emily Blunt, si è incontrata con la compagnia di Feige qualche tempo fa.