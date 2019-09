John Krasinski è Reed Richards nella fan art dei Fantastici Quattro

John Krasinski è comparso su Instagram in una fan art che lo ritrae nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic per un'eventuale film sui Fantastici Quattro prodotto da Marvel Studios. Gli appassionati si stanno divertendo ad ipotizzare il cast del film dopo che Marvel Studios ha messo le mani sui diritti dei quattro celebri supereroi.

Non ci sono ancora stati annunci su chi prenderà parte e dirigerà il progetto di un film sui Fantastici Quattro, tuttavia un fan artist ha optato per John Krasinski come possibile interprete del leader del gruppo, Reed Richards, ovvero Mr. Fantastic.

Si tratta di una scelta interessante e sarebbe una scelta inedita anche per lo stesso John Krasinski che sinora non ha mai recitato in un cinecomic e che negli ultimi anni ha trovato la notorietà grazie soprattutto al film A Quiet Place - Un posto tranquillo.



La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe inizierà il prossimo ed è noto come il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, sia al lavoro per cercare d'integrare le proprietà Marvel precedentemente in Fox nel Marvel Cinematic Universe.

Feige aveva espresso molto entusiasmo sulla possibilità di vedere i Fantastici Quattro all'interno del franchise.

Nel frattempo arrivano consigli da Tim Story, regista della precedente versione cinematografica del team mentre Dan Slott ha suggerito KJ Apa per la Torcia Umana come futuro nome, personaggio che negli anni scorsi è stato interpretato da Chris Evans e Michael B. Jordan.