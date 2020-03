John Krasinski promette che A Quiet Place 2 sarà ancora più spaventoso

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sorta di rinascita del genere horror, grazie a una serie di titoli molto apprezzati dalla critica e al botteghino. Tra questi c'è sicuramente A Quiet Place del 2018, esordio alla regia di John Krasinski, il cui successo ha portato alla realizzazione di un sequel.

Se l'uscita di A Quiet Place 2 è rinviata per il Coronavirus, gli spettatori hanno un ulteriore motivo per aspettare la fine dell'incubo legato al COVID-19 e tornare a uscire di casa, anche per riprendere a frequentare i cinema e provare brividi di paura molto più innocui di quelli di queste settimane. Sì, perché secondo Krasinksi il sequel del suo film sarà ancora più spaventoso dell'originale.

Ne ha parlato lo stesso regista in una recente intervista a Cinemablend. "Penso che sarete davvero terrorizzati" ha spiegato. "Voglio dire, la verità è che penso che stavolta sarete più spaventati organicamente perché vi preoccupate per questi personaggi. Nel primo film li stavate conoscendo. Ora li conoscete, non volete che succeda loro niente di brutto. Ora suona molto più intenso perché conoscete le regole. E quindi il mio intento era rendere il pubblico parte del film."

In effetti ha ragione. A questo punto conosciamo e amiamo la famiglia Abbott, che abbiamo visto per tutta la durata del primo A Quiet Place. Pertanto, ogni pericolo che corrono ispirerà senza dubbio timori da parte del pubblico. Inoltre, sono là fuori nell'apocalisse con un neonato. E come ha sottolineato lo stesso Krasinski, il pubblico adesso asssisterà a A Quiet Place 2 conoscendo le regole e le dinamiche.

Al momento non è ancora possibile stabilire la data di uscita di A Quiet Place 2. John Krasinksi, però, è già proiettato verso il terzo film, e a quanto pare ha già diverse idee.