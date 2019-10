John Krasinski perfetto come Hal Jordan nella nuova fan art di Green Lantern Corps

Le ultime notizie relativa all'annunciato e ormai in stallo da anni Green Lantern Corps risalgono allo scorso marzo, quando Ricky Whittle di American Gods rivelava di essere stato contattato dalla DC per ricoprire un ruolo nel film. Da allora nulla e tra i progetti in via di sviluppo non sembra quello prioritario.

Al netto di limbo creativo da cui il film potrebbe non risollevarsi più, anche a causa di una profonda paura di fallire come con il precedente adattamento con protagonista Ryan Reynolds, i fan di Lanterna Verde e del franchise continua a specularci sopra con la fantasia e il toto interprete, creando di tanto in tanto delle belle fan art che immaginano interpreti diversi nei panni dei protagonisti.



Oggi è allora il turno dell'immagine creata da Berrett Digital, che ha voluto mettere l'ottimo John Krasinski (The Office, A Quiet Place) nei panni di Hal Jordan, obiettivamente perfetto per il ruolo, tra physique-du-role adeguato, un passato importante nella commedia ed esperienza registiche di successo di interpretazioni profonde e ricercate anche abbastanza applaudite.



A guardarlo nell'immagine, verrebbe quasi da domandarsi cosa stia aspettando la Warner a chiamare l'attore per provinarlo nella parte. Forse che ci sia una sceneggiatura e un film, ma a quanto pare l'attesa è ancora molto lunga.