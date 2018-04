John Krasinski ispirato da Lo squalo per A Quiet Place - Un posto tranquillo

Ad invadere i cinema in questo primo intero week-end di aprile è il debutto nel genere horror di John Krasinski, con il suo A Quiet Place - Un posto tranquillo, da lui scritto, diretto e interpretato. Il film ha attualmente una valutazione positiva del 99% su Rotten Tomatoes, un risultato insolito, soprattutto per un horror.

Secondo uno dei produttori del film, Andrew Form, Krasinski potrebbe avere un grande successo grazie all'influenza di uno dei più grandi blockbuster horror di tutti i tempi, Lo squalo.

"Creativamente, John parlava sempre de Lo squalo. Dalla prima conversazione che abbiamo avuto sul film, faceva riferimento a quel film" ha svelato Form a CinemaBlend "Tutti sanno che io e Brad Fuller abbiamo lavorato su molti di questi film di genere, e meno si vedono i mostri più è terrificante. Abbiamo parlato di questo, quando Reagan è nel campo di grano, quella sequenza avrebbe dovuto essere più lunga di due minuti, con loro due".

Mentre John Krasinski ha avuto il lusso di poter scegliere cosa mostrare al pubblico, il regista de Lo squalo, Steven Spielberg, non ebbe quel vantaggio, poiché una serie di malfunzionamenti sul set ha portato a piccole modifiche a lavoro finito.

A Quiet Place - Un posto tranquillo presenta una famiglia che tenta di nascondersi dalle creature mostruose che si nascondono nei boschi vicino casa loro e che attaccano a qualsiasi suono sentano. Anche se Krasinski ha mostrato moderazione nella scelta di mostrare o meno le creature, non le ha nascoste completamente. Una bella sfida per il team di progettazione, quando si è trattato di mostrare agli spettatori una creatura completamente nuova.

"Il design della creatura era sicuramente la parte più difficile" ha spiegato Form "Fortunatamente abbiamo avuto ILM nel film, che per noi è uno dei migliori al mondo. Tutti ti chiederanno 'come è stata fatta la creatura? Come hai fatto a creare qualcosa di nuovo dopo tutta la quantità di film che sono stati realizzati?' Quindi hai tutti questi artisti che lavorano ai prototipi e tutti commentano 'No, così sembra Alien, fallo così, etc' Inventare qualcosa di nuovo è davvero una sfida".

"Avevamo l'elemento sonoro, il nostro grande problema: l'udito e le orecchie erano la parte più importante di quelle creature" ha sottolineato Andrew Form "Molto tardi nel processo di progettazione, abbiamo dovuto lottare con il design e siamo estremamente felici del risultato finale".