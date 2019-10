John Krasinski ancora ironico su Chris Evans: 'Ora puoi ripagarmi per Captain America'

Ricorderete che John Krasinski era tra i principali favoriti per il ruolo di Captain America nell'Universo Cinematografico Marvel, e adesso l'attore ha nuovamente ironizzato sul fatto che Chris Evans gli abbia rubato la parte.

L'attore e regista di A Quiet Place, in occasione del suo 40° compleanno celebrato nella giornata di ieri, ha indotto una campagna di raccolta fondi sul portale Venmo, richiedendo poi tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter non solo che la gente partecipasse gentilmente, ma che Chris Evans lo ripagasse in questo modo per "avergli soffiato" la parte di Captain America: "Hey Chris Evans, ricordi quando mi hai derubato del ruolo di Captain America? Tempo di ripagarmi!".

La risposta di Evans non è tardata ad arrivare, nella forma di una gif. raffigurante lo stesso Krasinski durante The Office mentre afferma: "Bene, adesso siamo pari".

In precedenza, Krasinski aveva dichiarato di aver appreso il fatto di aver perso la parte all'audizione a favore di Evans mentre festeggiava il compleanno della moglie, Emily Blunt. "Mi ha chiamato il mio agente dicendomi, 'procederanno con Chris Evans', e io ricordo di aver detto 'Ma certo, guardalo, è proprio Captain America'". La Blunt aveva pure proposto di annullare la cena del suo compleanno a causa della notizia, ma Krasinski si è subito reso conto che lo studio aveva fatto la scelta giusta. "Ho detto, 'è Chris Evans', certo che andremo a cena".

Krasinski è attualmente impegnato nella post-produzione di A Quiet Place 2 del quale sono da poco terminate le riprese. Il film debutterà nelle sale americane il 20 marzo 2020 e riprenderà dagli eventi del primo film, che nel 2018 ha incassato oltre 340 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 17 milioni. La storia è ambientata in un futuro in cui la terra è invasa da potenti e veloci alieni che, essendo ciechi, possono essere evitati solamente senza fare alcun rumore.