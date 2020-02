John Krasinski entra nel Marvel Cinematic Universe in questa fan art di Mr.Fantastic

Ormai sta diventando una richiesta spasmodica: i fan vogliono vedere John Krasinski e la moglie Emily Blunt nei Fantastici 4. Se per il momento la Marvel non sembra incline ad accontentarli, c'è chi si impegna per realizzare fan art davvero credibili.

L'artista in questione si fa chiamare Mizuri su Instagram, e recentemente aveva pubblicato anche una versione blu e grigia del Batman di Pattinson. Ora torna a colpire con una locandina incentrata sul personaggio di Mr. Fantastic. Come è possibile vedere, l'attore indossa la tipica tuta dei quattro eroi e sembra appena uscito da uno scontro impegnativo contro il nemico di turno. Molto interessante il logo, con la scritta Fantastic che termina proprio sul numero "4" del costume.

L'immagine è ispirata alle parole dello stesso attore, che ha rivelato di essere ancora interessato ad entrare nel MCU durante un'intervista per A Quiet Place 2. Forse se i fan e l'attore uniscono le forze è probabile che la Marvel riesca finalmente a scritturarlo, insieme alla moglie nei panni di Susan Storm. Se ancora non lo ha fatto è perché dopo il flop dell'ultimo film sui Fantastici 4 l'azienda vorrà essere sicura prima di correre rischi, anche se la presenza degli eroi nel MCU è ormai prevista per le future fasi.

Speriamo solo che quando il momento arriverà Krasinski non abbia gli stessi problemi che ha avuto durante il provino per Capitan America.