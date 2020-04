John Krasinski ed Emily Blunt portano il cast di Hamilton su Zoom per una piccola fan

Cosa fai quando lo scoppio di una pandemia impedisce ad una piccola fan di andare a vedere il suo show preferito? Ovvio: porti il cast dello show da lei. Questo il ragionamento di John Krasinski ed Emily Blunt, che hanno organizzato una piccola esibizione privata con il cast di Hamilton su Zoom.

Durante il secondo episodio del suo Some Good News su YouTube, infatti, l'ex-star di The Office ha mostrato il tweet di una madre dispiaciuta per non aver potuto portare la sua bambina a vedere il musical scritto e interpretato da Lin-Manuel Miranda nella tappa prevista a Jacksonville.

Dopo aver parlato del tweet, Krasinski si è messo in contatto proprio con la ragazzina in questione tramite Zoom: dopo un siparietto su The Office l'attore ha poi passato la palla alla moglie Emily Blunt, per lo stupore della piccola interlocutrice che ha amato l'attrice ne Il Ritorno di Mary Poppins. Non è finita qui, però: a fare la sua comparsa poco dopo è lo stesso Lin-Manuel Miranda, che insieme al cast del musical intona in diretta Zoom il numero d'apertura dello show Alexander Hamilton.

Sorprese del genere non si ricevono tutti giorni: in giorni bui come quelli che stiamo vivendo, almeno, siamo certi che la piccola Aubrey avrà un bel ricordo da portare per sempre con sé. Pare, intanto, che Disney sia seriamente intenzionata a portare Hamilton al cinema.