John Krasinski ed Emily Blunt non vogliono vivere a Hollywood: ecco perché

Quando tocca cercare casa la vicinanza al luogo di lavoro è, in genere, uno degli aspetti che teniamo a considerare come più importanti: non sempre però una situazione del genere è la migliore per vivere una quotidianità serena, come insegnano John Krasinski ed Emily Blunt.

I due coniugi protagonisti di A Quiet Place e A Quiet Place 2 hanno infatti preferito prendere casa fuori Hollywood: la motivazione, a quanto pare, sarebbe proprio quella di non voler avere sempre tra i piedi il loro ambiente lavorativo.

"Abbiamo scelto di non vivere a Los Angeles perché ad un certo punto può risultare soffocante parlare sempre di lavoro e di affari. La cosa di cui voglio assicurarmi è che io riesca a lasciare sempre abbastanza tempo libero tra un progetto e l'altro per dedicarmi a mia moglie e ai miei figli" ha dichiarato qualche tempo fa l'ex-star di The Office.

Stando a quanto riportato dalla stampa, i due avrebbero preferito una sistemazione newyorkese: certo, non proprio come vivere in qualche sperduto paesino lontano dalla civiltà, ma d'altronde Krasinski e Blunt non hanno mai manifestato quest'intenzione!

Durante questi giorni di quarantena, intanto, i due coniugi si sono adoperati per far felice una piccola fan di Hamilton, che tramite Zoom ha potuto assistere ad un live esclusivo con tutti i protagonisti dello spettacolo.