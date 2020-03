John Krasinski ha già diverse idee per A Quiet Place 3

Mentre le prime reazioni ad A Quiet Place II parlano di un film "ricco di tensione e originalità", il regista e sceneggiatore della saga horror sci-fi, John Krasinski, in una nuova intervista con Collider ha rivelato di avere già una grande idea per il terzo capitolo della saga da lui così brillantemente ideata.

Ecco cos'ha detto Krasinski: "Sicuramente non avevamo pensato a un secondo film, mentre giravamo il primo. Però ricevevo tante domande su di un possibile sequel, al tempo. Quando ho finito il primo, poi, tra me e me non riuscivo a smettere di pensare che sarebbe stato magnifico approfondire il mondo di A Quiet Place, capire dove avrebbero condotto quei fuochi che avevo messo a distanza. Però non pensavo davvero a un sequel. Quando poi ci è stata offerta questa opportunità e ho cominciato a scrivere la sceneggiatura, ho proprio iniziato dai fuochi, e questa volta, quando il mio cervello iniziava a vagare sul dopo, sul futuro, ho preso nota di ogni idea per prepararmi adeguatamente a un terzo film. Quindi sì, il materiale c'è eccome".



Torneremo insieme ad Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds nel mondo ideato da Krasinski, dominato ormai dagli alieni e con la popolazione umana sopravvissuta costretta a vivere nel silenzio per non attirare questi esseri ciechi ma con un udito sopraffino. La storia del sequel è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che gli alieni non saranno il solo problema che la Famiglia Abbott dovrà affrontare.



A Quiet Place II vede nel cast anche le new entry Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception) e Djimon Hounsou, scelto come sostituto del richiestissimo Brian Tyree Henry, che ha dovuto abbandonare il progetto per dedicarsi alle riprese de Gli Eterni della Marvel.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane per il 20 marzo 2020. La sinossi ufficiale recita: A seguito dei sanguinosi eventi accaduti a casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno e continuare a combattere in silenzio per la loro sopravvivenza. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, presto realizzano che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si celano oltre il sentiero sabbioso".



Da noi A Quiet Place II uscirà il prossimo 16 aprile.