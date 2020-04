John Krasinski è davvero il miglior Mr. Fantastic possibile per l'MCU?

Le voci su di un possibile ingresso di John Krasinski nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Mr. Fantastic si moltiplicano giorno dopo giorno: buona parte dei fan ha espresso il proprio gradimento, così come ha più volte fatto lo stesso attore. Ma perché l'ex-star di The Office potrebbe essere la scelta giusta?

Mettendo un attimo da parte l'indiscussa validità di Krasinski come attore, c'è una considerazione su tutte che ci sentiamo di fare: il Marvel Cinematic Universe attuale è privo di un vero e proprio leader carismatico.

Hulk, Thor e Black Panther non hanno assolutamente il carisma e il seguito di cui godevano Iron Man e Captain America, per non parlare di Doctor Strange, Captain Marvel e così via. Certo, si potrebbe puntare sull'evoluzione di un ottimo personaggio come il Sam Wilson di Anthony Mackie da poco investito come nuovo Cap, ma potrebbe non bastare.

Reed Richards è invece già di suo un personaggio piuttosto carismatico, e un attore amatissimo come Krasinski non farebbe che facilitare il compito di assalto del personaggio al titolo di leader, morale e carismatico, dei nuovi Avengers. Certo, il Richards dei fumetti spesso è tutt'altro che un personaggio moralmente inattaccabile, ma sappiamo com'è solita agire Disney al riguardo... Per portare avanti l'idea di un Mr. Fantastic che racchiuda in sé tutte quelle doti che hanno portato i fan ad amare Steve Rogers e Tony Stark, dunque, non riusciamo ad immaginare al momento alternativa migliore del regista di A Quiet Place.

Cosa ne pensate? Credete anche voi che Krasinski sia effettivamente l'opzione migliore o preferireste altri nomi? Attualmente, intanto, pare che i personaggi più popolari dell'MCU siano Iron Man e Loki; sempre a proposito di new entry, Hugh Jackman si è detto convinto che ci sarà un nuovo Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.