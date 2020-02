John Krasinski conferma: in A Quiet Place 2 Lee Abbott tornerà in alcuni flashback

L'annuncio di A Quiet Place 2 è stato sicuramente un gran bel regalo per i tanti fan desiderosi di approfondire quanto visto nel film del 2018 con John Krasinski ed Emily Blunt. Proprio il personaggio di Krasinski è stato in particolare oggetto di curiosità da parte di chi ha letto i nomi presenti nel cast.

Krasinski figura infatti non solo come regista, ma anche tra gli attori che prenderanno parte al film, il che è sicuramente strano dal momento in cui il suo Lee Abbott morì durante il finale del primo capitolo sacrificandosi eroicamente per salvare la vita ai suoi figli.

Già dando uno sguardo al primo trailer di A Quiet Place 2, in realtà, era abbastanza facile intuire che Lee sarebbe apparso nell'ambito di alcuni flashback: il film, infatti, farà un salto indietro nel tempo fino agli albori dell'invasione delle misteriose creature che popolano la terra nei giorni in cui è ambientato il primo film.

Ipotesi confermata adesso dallo stesso Krasinski: "Questo vuol dire avere un ego enorme!" ha infatti spiegato divertito l'attore quando Ellen DeGeneres gli ha chiesto se avrebbe partecipato anche ad A Quiet Place 2 in veste di attore. "Cominceremo ad avere a che fare con le origini di tutto ciò" ha poi concluso l'attore. Insieme alla moglie e co-protagonista Emily Blunt, Krasinski ha anche spiegato i motivi che l'hanno portato a girare A Quiet Place 2.