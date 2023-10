John Krasinski compie 44 anni: 'Preferisco recitare rispetto a tutto il resto'

Fare un lavoro che si ama vuol dire non lavorare mai, secondo un vecchio adagio: non sappiamo se la famosa massima risponda o meno al vero, ma di certo c'è che uno come John Krasinski, evidentemente innamorato della sua professione, fa di tutto per convincercene giorno dopo giorno sia con le azioni che con le parole.

L'attore che ammise di essere terrorizzato quando lavorò per la prima volta con Emily Blunt, e che oggi spegne le sue prime 44 candeline, ha infatti ribadito di non provare in nessun altra attività il piacere che riesce a regalargli la recitazione, nonostante negli ultimi anni il nostro abbia preso a cimentarsi con successo anche alla regia.

"Preferisco recitare rispetto a tutto il resto. È quello che ho fatto dall'inizio, come con The Office. Tutte queste altre strade (sceneggiatore, regista, produttore) sono state strade affascinanti da percorrere. Ad esempio con A Quiet Place mi sono divertito molto, ma senza dubbio recitare è la cosa più emozionante" sono state le parole di John Krasinski al riguardo.

E voi, in quale veste preferite il nostro John? In quelle di attore o in quelle di regista? Sperate magari di rivederlo un giorno nei panni del Mr. Fantastic dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! In ogni caso, noi staremo qui ad aspettarlo a braccia aperte come sempre.