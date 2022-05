John Krasinski nel cast di Fantastici Quattro? Risponde Michael Waldron!

John Krasinski nei panni di Reed Richards per il reboot di Fantastici Quattro ambientato nel Marvel Cinematic Universe è sicuramente l'argomento più caldo del momento tra i fan, e in due interviste separate ne ha discusso uno dei diretti interessati, lo sceneggiatore Michael Waldron.

Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha fatto il possibile per evitare di rispondere alla domanda specifica, e parlando con Variety ha dichiarato: "Questa domanda dovreste farla a qualcun altro. Io non sono coinvolto nel casting del film dei Fantastici Quattro, ma insieme a Sam Raimi ho lavorato a stretto contatto con John per dare vita a quel personaggio. E abbiamo dato il massimo soprattutto su quello specifico personaggio, perché era l'unico tra tutti gli altri a non aver avuto neanche un precedente nel MCU. Capire in che direzione andare con lui è stato molto divertente. E devo dire che quel personaggio in particolare è sicuramente uno dei miei personaggi preferiti dei fumetti".

In un'altra intervista, questa volta con Gizmondo, sempre Waldron ha aggiunto: "Ci sono sicuramente delle possibili ramificazioni. Ora sappiamo che i Fantastici Quattro esistono in almeno un universo. Cosa succederà andando avanti? Immagino che lo scopriremo."

Nel frattempo, i fan attendono novità sul film dei Fantastici Quattro, che nei giorni scorsi ha dovuto rinunciare al regista Jon Watts: l'autore della trilogia di Spider-Man Homecoming ha infatti amichevolmente alzato bandiera bianca al cospetto dei Marvel Studios, rinunciando all'incarico per staccare la spina dopo gli ultimi frenetici anni passati a realizzare i film di Peter Parker. Ora ci si aspetta che possa tornare per la prossima trilogia di Spider-Man, ma nel frattempo Kevin Feige e compagnia sono già alla ricerca di un nuovo regista per Fantastici Quattro.

Secondo voi chi sarà? E ci sarà anche John Krasinski? Ditecelo nei commenti!