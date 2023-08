John Krasinski sarà il Batman del DC Universe? Tutto sugli ultimi rumor

Numerosissime fan art mostrano Jensen Ackles come Batman per Batman: The Brave and the Bold. Eppure, alcuni rumor stanno virando verso la scelta di un altro attore per il ruolo: John Krasinski.

Conosciuto come l'esilarante e affascinante Jim Halpert in The Office, o il temerario padre di famiglia in A Quiet Place (oltre ai numerosissimi titoli in cui appare), Krasinski potrebbe essere il prossimo Batman del DCU, o almeno così si vocifera. Ma questi rumor sono nati per morire, perché il fan-casting di Jensen Ackles sembra essere più 'forte', per ora.

Quando verrà annunciato il nuovo Bruce Wayne del DCU? L'ultimo aggiornamento al riguardo risale a Giugno. Allora, Gunn aveva rivelato che ci sarebbero stati ritardi nel casting a causa di diverse complicazioni (ad esempio, la mancanza di uno sceneggiatore per The Brave and The Bold e i recenti scioperi SAG-AFTRA). I fan sono ansiosissimi di sapere chi prenderà il volto dell'iconico eroe.

E voi? Chi vedreste nei panni di Bruce Wayne per The Brave and The Bold? E tra John Krasinski e Jensen Ackles chi vedreste di più nel ruolo? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione! Nel frattempo vi rimandiamo ad una nostra guida all'annuncio di The Brave and the Bold e The Batman 2.