John Krasinski apre ai Fantastici 4 ma rivela: 'Non ho incontrato i Marvel Studios'

Da quando Kevin Feige ha annunciato l'arrivo di un film sui Fantastici 4, i fan hanno iniziato a immaginare quali attori potrebbero vestire i panni della famiglia di supereroi di casa Marvel. E mentre sembra ancora presto per le notizie sul casting, molti hanno le idee chiare su chi dovrebbe interpretare Reed e Susan Richards.

Stiamo parlando ovviamente di John Krasinski ed Emily Blunt, coppia che veniva associata ai personaggi prima ancora dell'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney che ha riportato i Fantastici 4 nelle braccia dei Marvel Studios.

Intervistato da Comicbook.com in vista dell'imminente uscita di A Quiet Place 2, Krasinski ha ribadito ancora una volta la volontà di vestire i panni del personaggio, confermando inoltre di essere a sua volta un grande estimatore della saga.

"Mi piacerebbe molto" ha detto il regista e attore. "Credo che in ogni caso sarebbe fantastico fare parte del mondo Marvel, e il fatto che molte persone pensano a me per un ruolo di quel livello è straordinario. Sinceramente non ho avuto alcuna discussione e non so cosa succederà riguardo al progetto. Sto aspettando gli annunci di Kevin Feige esattamente come voi."

Ancora nessun incontro in programma dunque tra i Marvel Studios e i due attori, che in realtà in passato sono stati ad un passo dal recitare nel franchise della Casa delle Idee: Krasinski ha infatti partecipato ai provini per Captain America, per il quale è stato però preferito Chris Evans, mentre la Blunt è stata per un momento la prima scelta per il ruolo di Black Widow.