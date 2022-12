John Krasinski, l'amore per la moglie Emily Blunt:'Non sarei da nessun parte senza di lei'

La star di The Office, John Krasinski, ha rilasciato di recente un'intervista a Parade, nella quale ha parlato anche della moglie e collega Emily Blunt, con la quale ha condiviso anche il set in A Quiet Place, interpretando proprio una coppia di giovani coniugi. Krasinski ha dedicato parole al miele nei confronti della moglie.

"Non sarei da nessuna parte nella mia vita senza di lei. Su base giornaliera, ma certamente... Per quanto riguarda la carriera e come papà mi spinge ad essere migliore ogni singolo giorno in tutto ciò che faccio e verso il giorno successivo, perché so che sarà migliore di quello precedente" ha dichiarato l'attore.



John Krasinski e Emily Blunt si sono fidanzati nel 2009 e si sono sposati l'anno successivo, il 10 luglio 2010 a Cernobbio, sul lago di Como.

La coppia ha avuto due figli, Hazel (2014) e Violet (2016). Conosciuto principalmente per il ruolo di Jim Halpert nella serie tv The Office, Krasinski nel corso degli anni si è affermato anche sul grande schermo soprattutto nel franchise A Quiet Place, al fianco della moglie Emily Blunt.



Nel 2018 è tornato protagonista di una serie tv: John Krasinski è stato scelto come protagonista della serie tv Jack Ryan.

Emily Blunt è diventata famosa nel 2006 grazie al ruolo dell'assistente di Miranda Priestley (Meryl Streep) in Il diavolo veste Prada, al fianco di Anne Hathaway.



Qualche settimana fa Emily Blunt ha risposto ai rumor su la Donna Invisibile, personaggio dei Fantastici Quattro che secondo diverse speculazioni potrebbe essere interpretato proprio da lei in futuro.