John Krasinski su A Quiet Place 2: "scopriremo come tutto è iniziato"

Nel 2018 abbiamo assistito al debutto di John Krasinski alla regia con A Quiet Place, pellicola che fu un vero successo ai box office e, tra poco più di due mesi, la dimensione suggestiva e silenziosa del primo film sta per tornare, in un modo che neanche Krasinski aveva previsto.

L'attore, protagonista e regista della pellicola, tornerà dietro la telecamera anche per l'attesissimo sequel, che purtroppo abbiamo recentemente appreso uscirà in Italia con un lieve ritardo rispetto al resto del mondo, e in molti si chiedono: cosa succederà?

Nel finale del primo film Lee Abbott (Krasinski) aveva perso la vita, ma com'è già stato rivelato lo rivedremo ancora in azione, anche se solo grazie ad alcuni flashback, il ché rende imprevedibili i futuri sviluppi.

John Krasinski è stato recentemente ospite di Elle Degeneres, nel cui salotto ha condiviso alcuni dei motivi che lo hanno spinto a tornare sul progetto:

"Non è stata una questione di ego. È una di quelle cose che ti spingono a tornare una seconda volta perché la prima è stata un'esperienza davvero intima e personale. È stata come una lettera d'amore per i miei figli, il ché è abbastanza strano se ci ripenso adesso. Per me l'intera lavorazione è stata un'esperienza unica ed è molto importante proseguire con quella metafora. Abbiamo appena iniziato a capire come tutto ciò sia iniziato e scaveremo sotto la superficie anche nel film."

Al fianco di Krasinski vedremo nuovamente anche Emily Blunt: passate dalle dichiarazioni del duo in merito al loro ritorno sul set e, per approfondire, vi rimandiamo all'intervista per intero che troverete in alto.