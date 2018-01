John Kani sul cast del remake in live action de Il Re Leone

L’omonoma pellicola di animazione che nel 1994 ha incassato in tutto il mondo ben 968 milioni di dollari è una delle pellicole attualmente in fase di produzione in casa. Intervistato durante la premiere mondiale di Black Panther , la voce diapprezza in particolare l’opportunità di poter raccontare una storia tutta africana.

All’interno dell’Universo Cinematografico Marvel è famoso per l’interpretazione del re wakandiano T'Chaka, ma l’anno prossimo tornerà (perlomeno lo farà la sua voce) sul grande schermo nel remake in live action del film di animazione Il Re Leone. A tal proposito ha speso parole di elogio per il lavoro che attualmente si sta svolgendo:

“È un’opportunità incredibile. Il cast poi, qualcosa di inimmaginabile. Quando li osservi è come se venisse da chiederti chi fossero (per via dei personaggi a cui prestano la loro voce, ndr)”.

L’attore ha rivelato, inoltre, che il cast è stato sottoposto a numerosi test per perfezionare la combinazione del live action e dell’animazione digitale necessarie per portare in vita i personaggi del branco:

“Abbiamo fatto un paio di test con l’animazione disegnata a mano in cui abbiamo lavorato sul personaggio a cui daremo voce”.

Essendo sudafricano l’aspetto più importante di questo lavoro è l’opportunità di raccontare quella che lui descrive come una “storia africana”:

“Prenderà vita in Africa, lì dove trovi giraffe, leoni, iene. Il popolo africano ha da sempre narrato storie su questi animali, racconti che rappresentano la fibra del processo di apprendimento dei bambini. Ci si siedeva di sera attorno al fuoco e mia nonna iniziava con un ‘C’era una volta’. Il compito affidatomi adesso è di iniziare quel racconto, di narrare alla progenie più giovane e consegnare la nostra storia alla generazione successiva”.

Il film live action ripercorrerà la storia narrata nel lungometraggio diretto da Roger Allers e Rob Minkoff nel 1994. Le voci originali dei personaggi appartengono a James Earl Jones (Mufasa), Seth Rogen (Pumbaa), Donald Glover (Simba), Chiwetel Ejiofor (Scar), Keegan-Michael Key (Kamari), Alfre Woodard (Sarabi), Billy Eichner (Timon), Beyoncé (Nala), John Oliver (Zazu) e John Kani (Rafiki).

Diretto dal regista Jon Favreau, già autore della pellicola di successo Il Libro della Giungla, la sceneggiatura è stata scritta da Jeff Nathanson (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar).

Il Re Leone verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 luglio 2019.