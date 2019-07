John Kani si dichiara fan sfegatato del MCU, anticipa che tornerà in Black Panther 2

Nel corso di una recente intervista promozionale per Il Re Leone, nel quale figura come doppiatore di Rafiki per la versione originale, l'attore John Kani ha avuto modo di parlare anche di Black Panther 2, della sua carriera e della sua passione per il Marvel Cinematic Universe.

Kani, la cui nonna, quando era bambino, gli aveva raccontato che la sua famiglia proveniva da una famiglia reale, ha spiegato di aver messo molto della sua esperienza personale nell'interpretare re T'Chaka.

"Come direbbero i cinesi, 'Per aprire un conto in banca è necessario inserirci qualcosa prima.' Non puoi iniziare con un prelievo, inizi con il deposito. In ogni personaggio che ti viene dato, che sia cattivo, buono, qualsiasi personaggio, inizi da te stesso. Devi esaminarti e cercare dentro di te e con spietatezza delle somiglianza tra te e il diavolo, tra te e il dittatore, tra te e l'uomo gentile, insomma chiunque ti chiedano di impersonare. E poi, una volta che lo hai capito, fai un passo indietro crei questo personaggio con tutto gli ingredienti che hai a disposizione, sia quelli che ci metti tu, sia quelli che ci ha messo lo sceneggiatore. Devi definire anche le esigenze di questo personaggio, inclusa la storia. Che cosa vuole il Macbeth? Cosa vuole Shakespeare? Cosa vuole Otello? Cosa vuole James? Cosa vuole Arthur Miller quando ha scritto? Quelle cose che incorpori e crei nel personaggio, e poi fai un passo indietro e lo crei. Questo processo deve sempre iniziare con una verità dentro di te."

Kani si è anche definito un fan sfegatato del Marvel Cinematic Universe.

"Li ho visti tutti. li ho visti. Capitan America: Civil War, Black Panther, e ora l'ultimo, Endgame. E l'ho guardato con grande eccitazione perché volevo saperne di più su Captain Marvel. Il suo film mi era piaciuto da morire perché l'eroe diventava un'eroina, la persona più potente dell'universo che ha in mano il benessere del futuro della razza umana è una donna. Wow. Non poteva essere altrimenti, sapete? Quello era il ruolo di mia madre quando ero un bambino."

Per quanto riguarda il futuro, l'attore ha spiegato che dovrebbe tornare in Black Panther 2.

"Sto aspettando la loro telefonata. Ma sapete, se T'Challa sogna, è che vede. Se muore, è me che vede. Quindi è molto probabile che mi chiameranno."

Per altre notizie, vi ricordiamo che la produzione di Black Panther 2 è ufficialmente iniziata. Kevin Feige ha recentemente parlato anche della presenza di Nick Fury in Black Panther 2.