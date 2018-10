John Henry and the Statesmen: Dwayne Johnson protagonista del nuovo film Netflix

Deadline riporta che Netflix, in quella che viene descritta come un'asta molto competitiva, si è aggiudicata i diritti per John Henry and The Statesmen, nuovo film diretto da Jake Kasdan con Dwayne "The Rock" Johnson nei panni del protagonista. I due tornano a collaborare dopo il recente successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla.

Il film sarà basato su un'idea originale dello sceneggiatore di Lego Ninjango - Il film, Tom Wheeler. Johnson interpreterà la leggendaria figura del folklore statunitense John Henry e guiderà un cast di personaggi folkloristici e leggende provenienti da tutto il mondo.

L'attore e i suoi partner della Seven Bucks Production produrranno il progetto insieme a Kasdan e il frequente collaboratore Beau Flynn della FlynnPictureCo, mentre i produttori esecutivi saranno Melvin Mar, Wendy Jacobson della FPC e Wheeler.

"Netflix è il partner perfetto per permetterci di continuare ad intrattenere il nostro pubblico globale" ha detto Johnson. "Questi personaggi così differenti permettono di raccontare storie più che mai attuali, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo indipendentemente da età, sesso, razza o luogo."

"Dwayne è una superstar mondiale, indiscutibilmente uno degli attori più famosi del mondo" ha detto invece Scott Stuber, capo della divisione di Netflix addetta ai film. "Lui e Jake sono un duo fantastico che ha già provato di saper intrattenere il pubblico di tutto il mondo. Siamo lieti di averli come partner e di collaborare con Seven Bucks Productions e FPC. Questa storia ha fascino universale e non vediamo l'ora di portare questi personaggi alle famiglie di tutto il mondo."

Seven Bucks e FlynnPictureCo al momento stanno lavorando allo spin off di Fast & Furious, Hobbs and Shaw, per la Universal e hanno appena concluso le riprese di Jungle Cruise, film Disney che vede Emily Blunt al fianco di Johnson. A breve le due compagnie inizieranno a girare Red Notice, action-thriller diretto da Marshall Thurber con Johnson e Gal Gadot, mentre il sequel di Jumanji arriverà nelle sale a dicembre 2019.