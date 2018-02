John Francis Daley e Jonathan Goldstein non hanno ancora firmato per dirigere Flashpoint

Anche se ne hanno parlato già in un'intervista, anche un po' a sorpresa, seppur dati per 'confermati', i due John Francis Daley & Jonathan Goldstein svelano di non aver ancora firmato ufficialmente per dirigere

Ad un giorno dalle informazioni trapelate dal film dedicato a Flash, i due co-sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming hanno spiegato al The Hollywood Reporter che sono ancora in trattative per sedersi in cabina di regia del cinefumetto.

"Siamo ancora in trattative" confermano i due "Gli accordi sono in corso. Non stiamo lavorando ancora alla sceneggiatura, attendiamo di firmare un contratto prima. Speriamo che funzioni il tutto". I due non nascondono di star cercando di ottenere un compenso maggiore di quello offertogli dallo studio e tutto dipenderà dal loro prossimo film, Game Night, e di come andrà al box-office.

E' chiaro che se questo film non andrà bene al botteghino o sarà massacrato da pubblico e critica, la Warner potrebbe non trattare sul compenso dei due oppure decidere addirittura di 'scaricarli'. Insomma, allo stato attuale delle cose, tutto è ancora possibile!

Secondo le voci di corridoio, Flashpoint vedrà come villain il Dottor Light. Sono previsti i ritorni di Ezra Miller, Billy Crudup e persino di Ray Fisher nei panni di Cyborg; anche Kiersey Clemons che i rumor vorrebbero "a rischio recasting", dovrebbe tornare ad interpretare Iris West.