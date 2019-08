La mia vita con John F. Donovan, rivelata la durata originale del film

Xavier Dolan, l’autore de La mia vita con John F. Donovan, ha ammesso di aver lavorato a lungo per ridurre la durata iniziale del suo film partendo da uno script decisamente corposo; trattandosi di aspetti che talvolta non emergono nella visione in sala, è il momento giusto per ascoltare le parole del giovane regista canadese che dirige dal 2009.

“Ho girato il film che ho scritto, ma la mia opera nasceva da uno script di centosessanta pagine che mi lasciavano senza scampo”: Xavier Dolan, classe 1989, commenta così le difficoltà attraversate per la realizzazione de La mia vita con John F. Donovan, suo primo film in lingua inglese con Kit Harington e Natalie Portman.

“Non so se riesco a parlare del montaggio su cui mi sono concentrato per due anni; in genere monto i miei film in due mesi, non due anni, è stato un periodo molto duro che mi ha fatto riscoprire qualcosa che credevo di conoscere bene”.

La versione cinematografica del film si attesta intorno ai centoventi minuti, ma stando alle dichiarazioni dello stesso regista il primo montaggio sfiorava le quattro ore.

La mia vita con John F. Donovan è una pellicola che nasce da lontano, come dichiara Dolan: “La genesi del film risale a Titanic: lì mi innamorai dell’interpretazione di Leonardo DiCaprio, tanto che prima di diventare una star mondiale gli spedii persino una lettera da fan accanito. Sarà stata un’attrazione fisica, ma sicuramente anche un risveglio culturale, una sorta di alba cinematografica che mi fece capire quanto fosse ambizioso quel film. Da quel momento ho sentito l’ispirazione per ogni mia dote artistica: la recitazione, il design dei costumi, persino la regia. Prima di allora non credevo che tutto questo fosse alla mia portata”.

La mia vita con John F. Donovan è già uscito in Italia, purtroppo la critica internazionale non sembra aver apprezzato il film di Xavier Dolan.