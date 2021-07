John David Washington è un uomo in fuga nel trailer del nuovo film Netflix Beckett

Da BlacKkKlansman del 2018, la carriera di John David Washington è in costante ascesa. L'abbiamo visto in film come Tenet di Christopher Nolan e con Zendaya in Malcolm & Marie, e prossimamente sarà protagonista del nuovo sci-fi di Gareth Edwards. Manca poco, invece, all'uscita di Beckett, che debutterà al Festival di Locarno il prossimo 4 agosto.

Il film sarà poi su Netflix a partire dal 13 agosto. Nella giornata di giovedì la piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale di Beckett, che possiamo vedere anche all'interno della notizia.

La sinossi ufficiale del nuovo lavoro di John David Washington recita: "In seguito a un tragico incidente automobilistico in Grecia, Beckett, un turista americano, si ritrova al centro di una pericolosa cospirazione politica e in fuga per la sua vita."

"Un thriller su una caccia all'uomo è un po' come un road movie, in un certo senso" ha raccontato a Entertainment Weekly Ferdinando Cito Filomarino, regista di Beckett. "È stato interessante abbracciare la varietà della topografia della Grecia, ad esempio, dove possiamo lanciare Beckett dopo? Montagne, fiumi, autobus, treni... È più un'esperienza drammatica di un uomo che, a tutti gli effetti, non dovrebbe essere in un thriller."

John David Washington, che sarà anche in un film con Christian Bale e Margot Robbie ancora senza titolo, ha aggiunto sul suo personaggio: "Non ha tutte le risposte. Non ha un passato da ex marine; non ha tutte queste sensibilità e forze anormali che gli permettono di oltrepassare la normalità."