John David Washington: 'Tenet mi ha regalato uno dei giorni più belli della mia carriera'

Tra gli attori più in vista del momento per via del suo ruolo da "Protagonista" in Tenet, John David Washington ha solo ricordi positivi riguardo alla sua esperienza con il film di Christopher Nolan, e in una nuova intervista ha raccontato quello che definisce uno dei giorni più belli della sua carriera a Hollywood.

"Quel giorno mi sono sentito come se fossi stato nominato cavaliere" ha spiegato Washington (via CinemaBlend) sul suo incontro con Sir Michael Caine, alla sua settima collaborazione con il regista de Il Cavaliere Oscuro. "È stato uno dei giorni più belli della mia carriera. È così divertente e affascinante, Sir Michael Caine. Ed è sempre sul pezzo, si attiva appena gridano azione, si trasforma. Ero in soggezione. Mi sono ritrovato ad assistere alla performance invece che recitare nella scena con lui per un paio di riprese. Era davvero affascinante. Non dimenticherò mai quel giorno."

Dopo il successo ottenuto grazie alla sua performance nel film di Nolan, Washington ha aperto ad una sua partecipazione in un cinecomic Marvel o DC. Tuttavia, l'attore ha rivelato di non essere mai stato contattato da nessuna delle due compagnie.

Disponibile nelle sale italiane dallo scorso 26 agosto, Tenet ha debuttato in questi giorni anche negli Stati Uniti e in Cina, dove ha dominato il box office ottenendo il 50% degli incassi totali.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Tenet.