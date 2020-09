John David Washington, dopo Tenet un cinecomic Marvel o DC? La risposta dell'attore

Con l'uscita al cinema di Tenet, film leader del box office, John David Washington è l'attore del momento. Il figlio d'arte ha già un curriculum di tutto rispetto, basti pensare anche a Blackkklansman di Spike Lee, e molti fan vorrebbero vederlo al più presto in un cinecomic, che sia dei Marvel Studios o della DC.

Che cosa ne pensa l'attore? Vorrebbe mettersi alla prova in un film del genere? Ci sono già stati contatti e discussioni con qualche franchise di supereroi? John David Washington ne ha parlato in una recente intervista a Comicbook.com, dichiarando di sentirsi pronto, ma che il momento non è ancora arrivato, anche perché finora nessuno gliel'ha ancora proposto.

"Sì amico, facciamolo" ha risposto Washington a una specifica domanda. "Non ho mai avuto una conversazione, in realtà non mi contattano. Mi sento come il protagonista di Tenet: se si adatta a quel mondo, credo che in un certo senso Christopher Nolan abbia creato un supereroe. Del resto, chi può combattere invertito?"

A questo punto, resta da vedere quando arriverà per John David Washington l'occasione di recitare in un cinecomic, e quale studio lo metterà per primo sotto contratto. In quale ruolo vorreste vederlo? Quale personaggio sarebbe più adatto a lui? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.

Per altri approfondimenti su Tenet, intanto, rimandiamo alla nostra recensione del nuovo film di Christopher Nolan.